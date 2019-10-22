Как собрать недорогой компьютер — советы в Журнале Маркета

Даже бюджетный компьютер сможет поддерживать современные игры, если собрать его с умом: новые поколения комплектующих подешевели, но их эффективность увеличилась. Я расскажу, как собрать недорогой компьютер, который потянет не только офисные задачи.

Чтобы собрать производительный ПК для себя или детей, нужно правильно выбрать комплектующие и знать, где сэкономить, а где потратиться. При сборке компьютера с нуля лучше заранее определиться с параметрами, а не собирать «железо», которое продаётся по скидкам: когда точно знаешь, что нужно получить на выходе, сэкономить можно намного больше.

Расскажу о тонкостях сборки ПК для разных задач на конкретном примере. Это бюджетный, но абсолютно работоспособный для всех задач вариант стоимостью до 70 000 ₽, причём с качественными игровыми периферийными устройствами и хорошим креслом. На нём можно работать три–пять лет без существенных изменений. Если захочется существенно прокачать сборку, хватит замены буквально одного-двух элементов.