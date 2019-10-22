Как собрать недорогой компьютер — советы в Журнале Маркета

Как собрать мощный компьютер за полцены
Первый компьютер собирал по статьям из журналов, а не с помощью YouTube
Материал подготовлен при поддержке брендов AeroCool, AOC, HyperX, Kingston, Toshiba
Даже бюджетный компьютер сможет поддерживать современные игры, если собрать его с умом: новые поколения комплектующих подешевели, но их эффективность увеличилась. Я расскажу, как собрать недорогой компьютер, который потянет не только офисные задачи.
Чтобы собрать производительный ПК для себя или детей, нужно правильно выбрать комплектующие и знать, где сэкономить, а где потратиться. При сборке компьютера с нуля лучше заранее определиться с параметрами, а не собирать «железо», которое продаётся по скидкам: когда точно знаешь, что нужно получить на выходе, сэкономить можно намного больше.
Расскажу о тонкостях сборки ПК для разных задач на конкретном примере. Это бюджетный, но абсолютно работоспособный для всех задач вариант стоимостью до 70 000 ₽, причём с качественными игровыми периферийными устройствами и хорошим креслом. На нём можно работать три–пять лет без существенных изменений. Если захочется существенно прокачать сборку, хватит замены буквально одного-двух элементов.
Собрать компьютер легче, чем кажется. Это по силам любому человеку, у которого есть пара часов свободного времени и свободное пространство, чтобы разложить коробки с комплектующими. По этой причине компьютер нельзя собрать прямо в магазине: там просто нет столько свободного места для покупателя.
Алгоритм сборки простой: берёте компьютерный корпус для системного блока и вставляете в него материнскую плату. После этого в материнскую плату нужно вставить и зафиксировать все остальные «железки».
Начинать нужно с процессора. Перед тем, как прикрепить его в сокет — специальное место на материнской плате, нужно хорошо размазать термопасту по одной из его сторон, как показано в инструкции. После этого вставлять все остальные комплектующие.
Архитектура ПК спроектирована таким образом, что каждый разъём уникален, поэтому нельзя промахнуться и поставить плату не на то место. В крайнем случае можно посмотреть одно из обучающих видео на YouTube.
Настольные компьютеры
Купить мощный процессор с встроенной видеокартой
Настоятельно рекомендую собирать бюджетный ПК на процессоре AMD Ryzen 5 2400G — он недорогой, но очень производительный. Важный плюс: в нём уже есть встроенная мощная видеокарта Radeon RX Vega 11. С ней можно даже не покупать отдельную видеокарту — это уже чистая экономия минимум в 10 000−20 000 ₽.
Этот процессор потянет любые задачи, даже 3D-графику и монтаж видео. Браузер, проигрыватели и офисные редакторы будут гарантированно летать. Одиннадцать вычислительных ядер Vega 11 осилят даже такие производительные игры, как «Ведьмак 3» или GTA V, а тем более «Танки», Dota 2 или LoL.
Для пользователей с опытом: важно проверить технические характеристики AMD Ryzen 5 2400G. Меня устроили четыре ядра, восемь потоков, кэш L3 4 МБ, частота работы ядер 3,9 ГГц с возможностью разгона — улучшения производительности.
Процессоры
Отложить покупку отдельной видеокарты
Отдельная видеокарта в ПК нужна только для улучшения графики в требовательных играх или узкоспециализированных задач вроде ускорения рендеринга смонтированного видео или 3D-графики. Цена современной видеокарты в среднем варьируется в пределах 10 000−50 000 ₽. Если в процессоре есть хорошая встроенная видеокарта, отдельно её можно не покупать.
Если очень захочется, видеокарту можно докупить позже. Особенно актуальна такая стратегия для школьного ПК: компьютер можно собрать в начале учебного года, а видеокарту купить ближе к лету — в качестве награды за хорошие оценки.
Для пользователей с опытом: для моей сборки подойдут видеокарты уровня NVidia GeForce 1060 или Radeon RX 580 — относительно недорогие, но мощные. Брать устройства дешевле нет смысла, иначе разница не будет заметна. Возможности моделей дороже может не вытянуть процессор.