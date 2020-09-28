Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410 — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410

4.6
19 отзывов4 вопроса
Качество сборки
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  • Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410
  • Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410
  • Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410
  • Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410
Беспроводные наушники Plantronics BackBeat GO 410
Цвет товара:Неважно

Коротко о товаре

  • внутриканальные
  • система активного шумоподавления (ANC)
  • Bluetooth 5.0
  • динамические
  • время работы 10 ч
  • чувствительность 94 дБ
  • импеданс 32 Ом
  • защита от воды
  • вес 35 г
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Цвет товара:
grafite
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