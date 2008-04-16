Дополнительная трубка Gigaset A420H — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете

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Коротко о товаре
- дополнительная трубка
- поддержка стандартов DECT/GAP
- громкая связь (спикерфон)
- определитель номеров (АОН/Caller ID)
- аккумуляторы: AAAx2
- монохромный дисплей на трубке
низкая цена в Октябрьском
2 100 ₽
Все варианты доставки
1 000 ₽ курьером, на заказ
Средняя цена
Как только цена на товар снизится,
2 100 ₽
2 100 — 2 100 ₽
вы сразу об этом узнаете Следить за снижением цены
Динамика средней цены за полгода
2 851 ₽
3 010 ₽
2 511 ₽
2 100 ₽
НоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрель
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Информацию об условиях отпуска (реализации) уточняйте у продавца.
Стоимость доставки из других регионов приблизительная. Точную стоимость уточняйте у продавца.
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Ежемесячный платеж является приблизительным или рассчитан автоматически на основе предоставленной продавцом информации. Подробные условия покупки товаров в кредит, полную стоимость кредита и другие условия кредитования уточняйте на сайте продавца.
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Обновлено 15.04.2020 в 00:54 по московскому времени.
Обновлено 15.04.2020 в 00:54 по московскому времени.