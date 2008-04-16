Дополнительная трубка Gigaset A420H — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Дополнительная трубка Gigaset A420H

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Коротко о товаре

  • дополнительная трубка
  • поддержка стандартов DECT/GAP
  • громкая связь (спикерфон)
  • определитель номеров (АОН/Caller ID)
  • аккумуляторы: AAAx2
  • монохромный дисплей на трубке
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Gigaset
низкая цена в Октябрьском
2 100 
1 000 ₽ курьером, на заказ
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АЛЬФА-КОМ
99 отзывов

Средняя цена

2 100 ₽
2 1002 100
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2 511
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Обновлено 15.04.2020 в 00:54 по московскому времени.
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