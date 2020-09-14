Стоит ли покупать Холодильник Liebherr CBN 4835? Отзывы на Яндекс.Маркете
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Холодильник Liebherr CBN 4835

Холодильник Liebherr CBN 4835

4.1
4 отзыва4 вопроса
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77 009 
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Опыт использования: менее месяца
Достоинства:
Тихая работа, (25-29 дб , измерено приложением под андроид), удобные ручки открытия дверей, качественная сборка.
Недостатки:
1) Сильная нестабильность температуры в зоне свежести 2) Скрип нижнего ящика свежести при закрывании - задевает за перегородку. 3) Мало места в холодильном отделении для такого размера холодильника
Комментарий:
Купил эту модель именно из-за песен про стабильность температуры в зоне свежести около 0 градусов, которая позволяет хранить охлажденное мясо и рыбу. Альтернативой была модель 4015 или Бош KGN39AW32R. Про Бош говорили что у него вообще нет зоны свежести а просто ящики с выходом холодного воздуха, а вот в Либхере чуть ли не отдельная третья камера со стабильной температурой. По факту - разброс температуры в ящиках зоны свежести 4,7 градуса!!!! От минус 1,5 до плюс 3,2 (4-й уровень температуры в зоне биофреш). И от минус 0,7 до плюс 4 (5 -й уровень температуры в зоне биофреш - среднее значение) Самое интересное что в холодильном отделении на нижней полке разброс температур составляет всего 1,8 градуса ( от 2,6 до 4,4 град (температура в настройках выставлена 3 градуса)) В морозилке тоже стабильнее показания: от минус 22,5 до минус 25 (-23 град в настройках) Цикл перехода от 4 до -0,7 и обратно к 4 градусам составляет около 2-х часов. Поэтому довольно долгое время (более часа) температура в отделении выше +2 градусов, что не очень хорошо сказывается на хранении охлажденки. А переход в минус пагубно скажется на овощах и зелени. Измерение проводились беспроводным датчиком(точность 0,1 град), с измерением температуры каждую минуты и записью в лог. Нижний ящик трется о перегородку с отверстиями, которая изменяет степень влажности. При открытых отверстиях перегородка поднимается чуть вверх и скрип пропадает, стоит отверстия закрыть, перегородка опускается и нижний ящик задевает за нее и издает очень неприятный звук. Лечится наклейкой изоленты на заднюю стенку ящика, или можно напильником сточить её на 2 мм.
Месяц назадМосква
Alexandr Zaitsev
Касательно температуры в зоне BioFresh. Это не отдельная камера со стабильной температурой. Правильная температура в зоне BioFresh определяется установленной температурой в холодильном отделении!!! Устанавливая температуру в холодильном отделении 3 градуса С (так вы указали сами), вы вгоняете работу отделения BioFresh в нестандартный режим и аппарат не может автоматически поддерживать в этой зоне температуру в диапазоне от 0 до 3 градусов С. Более того, возможен уход температуры в минус. Все это детально разжевано в инструкции к холодильнику. Читайте раздел 5.5.6 Инструкции. Установите температуру 5 град. С в холодильном отделении и выберете уровень 5 в настройках для отделения BioFresh, и все Ваши проблемы исчезнут.
Касательно температуры в зоне BioFresh. Это не отдельная камера со стабильной температурой. Правильная температура в зоне BioFresh определяется установленной температурой в холодильном отделении!!! Устанавливая температуру в холодильном отделении 3 градуса С (так вы указали сами), вы вгоняете работу отделения BioFresh в нестандартный режим и аппарат не может автоматически поддерживать в этой зоне температуру в диапазоне от 0 до 3 градусов С. Более того, возможен уход температуры в минус. Все это детально разжевано в инструкции к холодильнику. Читайте раздел 5.5.6 Инструкции. Установите температуру 5 град. С в холодильном отделении и выберете уровень 5 в настройках для отделения BioFresh, и все Ваши проблемы исчезнут.
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Опыт использования: менее месяца
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Достоинства:
Красивый, вместительный, очень тихий. Если заявленное энергопотребление будет соответствовать - вообще замечательно.
Недостатки:
Пока не обнаружил. Если, только, цена.
Комментарий:
Людям невысокого роста рекомендовал бы другие модели, но всё же Liebherr
3 месяца назадКраснодар
Логотип Liebherr
Liebherr
Официальный представитель компании Liebherr в России
Сергей А., здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что Вам нравится наша техника. Стоит отметить, продукция LIEBHERR может стоить немного дороже, чем схожие модели других производителей, но Вы получите прибор исключительного качества, который станет незаменимым помощником на вашей кухне, сохранит свежесть и полезные свойства продуктов на долгое время. С уважением, компания LIEBHERR
Сергей А., здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что Вам нравится наша техника. Стоит отметить, продукция LIEBHERR может стоить немного дороже, чем схожие модели других производителей, но Вы получите прибор исключительного качества, который станет незаменимым помощником на вашей кухне, сохранит свежесть и полезные свойства продуктов на долгое время. С уважением, компания LIEBHERR
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Опыт использования: менее месяца
Достоинства:
Очень красивый и очень тихий
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Живу в студии, параметр шумности интересовал в первую очередь. Первый раз купил не гладя, в магазинах не посмотреть и не пожалел, он реально тихий и очень красивый. А к качеству вообще вопросов нет.
3 месяца назадСанкт-Петербург
Логотип Liebherr
Liebherr
Официальный представитель компании Liebherr в России
Олег, здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв! С уважением, компания LIEBHERR
Олег, здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв! С уважением, компания LIEBHERR
Анастасия А.
ну как на сегодня, такой же тихий? все в порядке? или изменилось что?
ну как на сегодня, такой же тихий? все в порядке? или изменилось что?
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Опыт использования: несколько месяцев
Достоинства:
Действительно тихий Удобные ящики
Недостатки:
Цена
Комментарий:
С пристрастием искала замену работающему холодильнику, основной критерий: холодильник должен работать максимально тихо, тк стоит практически в той же комнате, что и кровать. Не скажу, что его совсем не слышно. Какие-то звуки он всё-таки издаёт (похоже на урчание кошки), но спать не мешает. Не знаю, бывают ли тише. Наши ожидания оправдал.
Неделю назадСанкт-Петербург
Логотип Liebherr
Liebherr
Официальный представитель компании Liebherr в России
Ирина, здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв о нашей технике! С уважением, компания LIEBHERR
Ирина, здравствуйте. Благодарим Вас за отзыв о нашей технике! С уважением, компания LIEBHERR
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Отзывы с оценкой

Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
3 отзыва
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
1 отзыв

83% покупателей
рекомендуют этот товар

Вместительность
4.4
Удобное внутреннее оснащение
4.7
Эффективность охлаждения
4.7
Качество сборки
4.8
Соответствие заявленным характеристикам
4.5
Качество материалов
4.8
Шум
4.8

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