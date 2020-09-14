Стоит ли покупать Холодильник Liebherr CBN 4835? Отзывы на Яндекс.Маркете

Касательно температуры в зоне BioFresh. Это не отдельная камера со стабильной температурой. Правильная температура в зоне BioFresh определяется установленной температурой в холодильном отделении!!! Устанавливая температуру в холодильном отделении 3 градуса С (так вы указали сами), вы вгоняете работу отделения BioFresh в нестандартный режим и аппарат не может автоматически поддерживать в этой зоне температуру в диапазоне от 0 до 3 градусов С. Более того, возможен уход температуры в минус. Все это детально разжевано в инструкции к холодильнику. Читайте раздел 5.5.6 Инструкции. Установите температуру 5 град. С в холодильном отделении и выберете уровень 5 в настройках для отделения BioFresh, и все Ваши проблемы исчезнут.