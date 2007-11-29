Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВт — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете

Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВт
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Коротко о товаре
- поршневой компрессор
- тип двигателя: электрический
- коаксиальный (прямой) привод
- давление 8 бар
- 220 В
- количество цилиндров компрессора: 1
- количество ступеней сжатия: 1
- Размеры (ШxВxГ) 45x107x43 см
- вес 42 кг
12%
низкая цена
13 320 ₽
‒12%
11 688 ₽
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За 2 месяца 442 человека интересовались товаром
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500 ₽ курьером, 8 дней
Картой/наличными курьеру
13 320 ₽
‒12%
11 688 ₽
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13 320 ₽
‒12%
11 688 ₽
16 680 ₽
13 551 ₽
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Обновлено 31.05.2020 в 16:26 по московскому времени.
Обновлено 31.05.2020 в 16:26 по московскому времени.