Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВт — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВт

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  • Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВт
Компрессор масляный ELITECH КПМ 250/75, 75 л, 1.8 кВтУвеличить

Коротко о товаре

  • поршневой компрессор
  • тип двигателя: электрический
  • коаксиальный (прямой) привод
  • давление 8 бар
  • 220 В
  • количество цилиндров компрессора: 1
  • количество ступеней сжатия: 1
  • Размеры (ШxВxГ) 45x107x43 см
  • вес 42 кг
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