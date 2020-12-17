Метеостанция Beurer HM 16 — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Метеостанция Beurer HM 16

4.6
26 отзывов1 вопрос
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  • Метеостанция Beurer HM 16
  • Метеостанция Beurer HM 16
Метеостанция Beurer HM 16

Коротко о товаре

  • измерение влажности
  • питание автономное
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Beurer
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1 590 
49 ₽ самовывоз, 3 дня в 178 из 399 пунктов
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1 590 
‒11%
1 418 
190 ₽ курьером, 1-2 дня
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Покупка на Маркете
49 ₽ самовывоз, 3 дня в 178 из 399 пунктов
49 ₽ курьером, 3 днясо склада продавца
Все варианты доставки
Картой онлайн, наличными
Безопасная оплата, бесплатный возврат
1 590 
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1 418 
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1 590 
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300 ₽ курьером, 2 дня
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1 590 
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250 ₽ курьером, завтра
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Обновлено 17.12.2020 в 15:29 по московскому времени.
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