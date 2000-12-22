Монитор DELL S2721H 27" — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Монитор DELL S2721H 27"

5.0
1 отзыв4 вопроса
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  • Монитор DELL S2721H 27"
  • Монитор DELL S2721H 27"
  • Монитор DELL S2721H 27"
Монитор DELL S2721H 27"

Коротко о товаре

  • тип матрицы экрана: IPS
  • 1920x1080@75 Гц (16:9)
  • время отклика 4 мс
  • контрастность 1000:1
  • яркость 300 кд/м²
  • углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°
  • подключение: HDMI 1.4 x2, выход на наушники
  • подсветка без мерцания
  • встроенные колонки
  • поддержка FreeSync
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DELL

Динамика средней цены за полгода

13 490 ₽
12 14015 811
Как только цена на товар снизится, вы сразу об этом узнаете Следить за снижением цены
13 204
13 697
13 490
СентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевраль
7%
13 490 
‒7%
12 550 
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Обновлено 29.12.2020 в 15:05 по московскому времени.
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