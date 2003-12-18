Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27" — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"

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4.9
2 отзыва4 вопроса
Качество сборки, качество картинки
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  • Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"
  • Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"
  • Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"
  • Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"
Монитор HP 27fw с аудиосистемой (4TB31AA) 27"

Коротко о товаре

  • тип матрицы экрана: IPS
  • разрешение 1920x1080 (16:9)
  • макс. частота обновления кадров 75 Гц
  • время отклика 5 мс
  • контрастность 1000:1
  • яркость 300 кд/м²
  • углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°
  • подключение: HDMI x2, VGA (D-Sub), вход аудио стерео, выход аудио стерео
  • встроенные колонки
  • поддержка FreeSync
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14 150 
В магазин
www.Pleer.ru
252 436 отзывов
Показать телефон
Самовывоз сегодня, пункты на карте
188 ₽ курьером, сегодня
Все варианты доставки
Оплата наличными курьеру
14 114 
от 532 /мес
В магазин
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39 515 отзывов
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Обновлено 23.11.2020 в 11:31 по московскому времени.
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