Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS) — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)

4.6
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  • Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
  • Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
Ещё 3
Ноутбук HP ProBook 450 G7(2D345ES) (Intel Core i5 10210U 1600MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)

Коротко о товаре

  • процессор: Intel Core i5, Intel Core i5 10210U (1600 МГц)
  • объем оперативной памяти: 8 ГБ
  • накопитель: SSD 256 ГБ
  • встроенная видеокарта: Intel UHD Graphics
  • антибликовый экран: 15.6" (1920x1080)
  • IPS, UWVA матрица
  • операционная система: DOS, Без ОС
  • USB 2.0 Type A, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo
  • Wi-Fi, Bluetooth
  • pазмеры: 364.9x256.9x19 мм
  • вес: 2 кг
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