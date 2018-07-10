Ортез на коленный сустав Orlett RKN-203 — купить в России по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Ортез на коленный сустав Orlett RKN-203

5.0
1 отзыв1 вопрос
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Размер

Коротко о товаре

  • Размер: S, M, L, XL, XXL
  • на коленный сустав
  • послеоперационный
  • жесткая/сильная фиксация
  • застежки-липучки
  • шарниры
  • компрессионный
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За 2 месяца этот товар купили 52 человека
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200 ₽ курьером, завтра
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Размер:
L
4 746 ₽
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564 отзыва
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300 ₽ курьером, 2 дня
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Картой на сайте/курьеру, наличными
Размер:
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4 840 ₽
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Здравур
53 отзыва
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Варианты оплаты уточняйте в магазине
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4 840 ₽
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4 840 ИюньИюльАвгустСентябрьОктябрь4 840 Ноябрь

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