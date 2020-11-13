Стоит ли покупать Портативная акустика Ruark Audio MR1? Отзывы на Яндекс.Маркете
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Портативная акустика Ruark Audio MR1

Портативная акустика Ruark Audio MR1

Выбор покупателей
4.9
8 отзывов10 оценок6 вопросов
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35 990 
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Отзывы

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Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
менее месяца
Достоинства:
Не зря ждал появления в наличии в интернет-магазинах (не было с лета) и не зря вот уже который год эта акустика получает приз What Hi-Fi? (посмотреть можно здесь https://www.whathifi.com/awards/best-stereo-speakers-2020): - чудеснейший звук (в отзывах кому-то было мало басов, по мне - все отлично (но я не фанат deathcore), для большинства жанров и фильмов баса достаточно); - все необходимые варианты подключения есть; - размер акустики (не занимают очень много места); - при покупке аккумулятора возможно использовать на всяких пикниках; - приятный внешний вид (у меня матово-серый).
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальный вариант акустики как для компьютера, так и для ТВ.
6 месяцев назадМосква
2
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
менее месяца
Достоинства:
Достойный и очень качественный звук. Функциональность. Размеры и вес. Колонки активные - нет необходимости к колонкам нагромождать кучу другой аппаратуры.
Комментарий:
Долго искал небольшие активные колонки с качественным звуком для прослушивания классической музыки, джаза, вокала. Очень чистый и сбалансированный звук. Т.к. колонки активные, то нет необходимости выкраивать место под кучу другой аппаратуры к колонкам. Соотношение звука и размера устраивает, можно спокойно поставить в любом месте квартиры или брать с собой куда-либо (одна колонка может работать в качестве портативной и от аккумулятора).
10 месяцев назадМосква
3
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
менее месяца
Достоинства:
Ruark Audio MR1 Mk2 - очень хорошие колонки. -Потрясающий музыкальный звук -Богатая детализация и тонкая динамика на совершенно новом уровне -Стильный, компактный дизайн -Оптимизированные функции Ruark Audio MR1 Mk2 по оптическому входу поддерживают HiFi audio до 24-bit/192kHz. В режиме AptX скорость передачи по каналу Bluetooth составляет 365 кбит/с. Колонки нуждаются в прогреве - после прогрева в течение 20 часов появился насыщенный бас.
Недостатки:
Отсутствует вход USB В комплектации отсутствует оптический кабель
2 года назадМосква
серж л.
Ну как звук?детализация,высокие,басы?
Ну как звук?детализация,высокие,басы?
Антон С.
Все с этими колонками прекрасно. Звук просто бомбический, не ожидал такого от таких малюток. Подключаю их в основном к хорошему цап через aux, я слышу все микродетали, которые слышу в наушниках, которые в 2 раза дороже этих колонок. И кстати, когда первый раз подключил были сторонние звуки из-за того, что на цапе был выставлен очень высокий выходной уровень сигнала. Но в этих колонках есть Настройка Мощности для входного сигнала для aux и оптики. Поставил самые минимальные значения. И все звучит хорошо, без всяких помех. Искал лучшие колонки для использования с компьютером через цап. Покупкой полностью доволен. Звук выше всяких ожиданий.
Все с этими колонками прекрасно. Звук просто бомбический, не ожидал такого от таких малюток. Подключаю их в основном к хорошему цап через aux, я слышу все микродетали, которые слышу в наушниках, которые в 2 раза дороже этих колонок. И кстати, когда первый раз подключил были сторонние звуки из-за того, что на цапе был выставлен очень высокий выходной уровень сигнала. Но в этих колонках есть Настройка Мощности для входного сигнала для aux и оптики. Поставил самые минимальные значения. И все звучит хорошо, без всяких помех. Искал лучшие колонки для использования с компьютером через цап. Покупкой полностью доволен. Звук выше всяких ожиданий.
6
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
несколько месяцев
Достоинства:
Заменили по звучанию комплект AV-рессивер + полочную пару, которые по размерам не вписывались и торчали везде в комнате 16 кв.м. Высокие, средние частоты - выше всяких похвал. Подключение по BT, по оптике, пульт дист. управления, внешний вид.
Недостатки:
Для прослушивания тяж.мета, электроники и экшн-фильмов обязательно нужен мягкий сабвуфер.
Комментарий:
Играет от телефона по блютузу с раннего утра до позднего вечера. Из-за мягкости звука не надоедает. (конечно, использую эквалайзер, в котором приходится высокие даже занижать). Меломанам, не представляющим свою жизнь без постоянного негромкого звукового сопровождения, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Дописываю 12.06.20. Приобрёл неплохой саб (Sony SA-CS9). Благодаря наличию настроек в обрезке частоты ресивера - получился отличный звук. Хочется вставить другое слово - тоже на "о" начинающееся, но на "льный" заканчивающееся.
11 месяцев назадНижний Новгород
Максим Мудрый
Подскажите пожалуйста, хочу их использовать с телевизором Sony 55 дюймов. Смотреть фильмы и слушать музыку flac. Как для этих целей эти колонки и необходим ли саб? Спасибо.
Подскажите пожалуйста, хочу их использовать с телевизором Sony 55 дюймов. Смотреть фильмы и слушать музыку flac. Как для этих целей эти колонки и необходим ли саб? Спасибо.
евгений с.
Комментарий удален
8
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
несколько месяцев
Достоинства:
дизайн, коммуникация с источниками, комфортный звук, сабвуферный выход
Недостатки:
Длина соединительного кабеля 1,5 м. Хватит только для настольного/полочного размещения, как компьютерная акустика. Для размещения в интерьере этого маловато, 3 м. было бы оптимально. Жанровость без использования сабвуфера: "100% не рок" Хардрок и альтернатива заиграли только с сабвуфером. Без него нет слитности и перегружаются драйверы уже при 60% вывернутом регуляторе громкости. Рок "как-то" играет, но явно не звучит. В этих деньгах есть лучшие альтернативы для этого музыкального жанра без сабвуфера. В остальном всеядны.
Комментарий:
Неожиданно приятный звук в этих микро корпусах. Женский вокал, блюз и бит - просто исключительны и осязаемы при подобранном размещении (направленность звука все же присутствует) По восприятию звук сравним с очень качественными Hi-Fi наушниками, что конечно обескураживает. При подключении активного музыкального (не театрального!) сабвуфера (в моем случа Jamo S810) к отдельному разъему, недостатки восприятия цельности практически все нивелируются и каждый рубль стоимости этого "трио" начинает возвращаться сторицей (ЦАП в них весьма достойный).
Год назадМосква
Наталья Г.
"В этих деньгах есть лучшие альтернативы для этого музыкального жанра без сабвуфера. " А какие варианты Вы знаете? Спасибо заранее!
"В этих деньгах есть лучшие альтернативы для этого музыкального жанра без сабвуфера. " А какие варианты Вы знаете? Спасибо заранее!
2
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Замечательный звук для таких малых габаритов и даже на малой громкости. Идеально для iMac. Очень доволен.
Год назад
5
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
менее месяца
Достоинства:
-Качество звука -Функциональность -Габариты -Возможность сделать портативными
Недостатки:
Нет Wi-Fi
Комментарий:
Понравилось как звучат колонки, очень чистый звук, так же сбалансированы средние и низкие частоты. По поводу низких были опасения, скажу они не оправдались. Низких хватает, но все же иногда подумаю купить сабвуфер (зачем они сделали этот выход, теперь руки чешутся), все таки надо понимать что колонки не очень большого размера, но играют по качеству как большие по этому хочется еще более насыщенного звука по низам. Колонки покупал к телевизору, но с учетом что буду их брать куда-то с собой или просто переносить по дому, чтоб была портативность. В них есть оптический выход, а так же возможность установить аккумулятор что я и сделал и очень доволен, можно сказать это одно из единственных предложений с такой функциональностью, которое бы удовлетворило мои потребности.
Год назадКраснодар
Stanislav U.
С сабом колонки заиграли еще круче. Использую на рабочем столе, рядом со столом сабвуфер REL T Zero.
С сабом колонки заиграли еще круче. Использую на рабочем столе, рядом со столом сабвуфер REL T Zero.
7
Рейтинг: 1Рейтинг: 2Рейтинг: 3Рейтинг: 4Рейтинг: 5
Отличный товар
Опыт использования:
менее месяца
Достоинства:
Нравится все. Внешний вид, качество звучания.
Недостатки:
Нужен небольшой прогрев.
Комментарий:
Когда первый раз включил, звучали хорошо, но баса было маловато. Через какое-то время прогрелись, и если честно с учетом их размеров и зная размер динамиков, не понимаю откуда такой бас. Он начинается, думаю с 70, но иногда создаётся впечатление, что они и ниже звучат. Внутренний цап очень Хороший. Подключал по оптике к внешней звуковой rme adi-2 pro, и с линейных выходов той же звуковой. Сильно не вслушивался, но звучат очень похоже.
Год назадМосква
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100% покупателей
рекомендуют этот товар

Качество звука
5
Басы
4.4
Качество сборки
5
Внешний вид
5
Вес
5

Предложения магазинов

Цвет товара:Неважно
Personal Audio
мало оценок
Самовывоз, 3-5 июня пункты на карте бесплатно
Курьером, 3-4 июнябесплатно
35 990 
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Информацию об условиях отпуска (реализации) уточняйте у продавца.

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Обновлено 02.06.2021 в 19:59 по московскому времени.
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