Стоит ли покупать Портативная акустика Ruark Audio MR1? Отзывы на Яндекс.Маркете

Все с этими колонками прекрасно. Звук просто бомбический, не ожидал такого от таких малюток. Подключаю их в основном к хорошему цап через aux, я слышу все микродетали, которые слышу в наушниках, которые в 2 раза дороже этих колонок. И кстати, когда первый раз подключил были сторонние звуки из-за того, что на цапе был выставлен очень высокий выходной уровень сигнала. Но в этих колонках есть Настройка Мощности для входного сигнала для aux и оптики. Поставил самые минимальные значения. И все звучит хорошо, без всяких помех. Искал лучшие колонки для использования с компьютером через цап. Покупкой полностью доволен. Звук выше всяких ожиданий.