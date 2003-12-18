Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot

4.6
68 отзывов34 вопроса
Удобная очистка, Режимы работы
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  • Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot
  • Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot
  • Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot
  • Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot
Робот-пылесос Xiaomi Viomi Cleaning robot

Коротко о товаре

  • сухая и влажная уборка
  • контейнер для пыли 0.56 л
  • фильтр тонкой очистки в комплекте
  • управление со смартфона
  • время работы от аккумулятора: 180 мин
  • программирование по дням недели
  • ШхГхВ: 35x35x9.45 см
  • движение зигзагом
  • тип датчиков: оптические
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lamobile.ru
1 835 отзывов
Показать телефон
Бесплатно курьером, 2 дня
Все варианты доставки
Оплата картой на сайте
22 900 
В магазин
www.Pleer.ru
240 487 отзывов
Показать телефон
Самовывоз сегодня, пункты на карте
188 ₽ курьером, сегодня
Все варианты доставки
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