Соковыжималка Braun CJ3000 — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Соковыжималка Braun CJ3000

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4.8
20 отзывов1 вопрос
Простота очистки, Качество отжима
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  • Соковыжималка Braun CJ3000
  • Соковыжималка Braun CJ3000
  • Соковыжималка Braun CJ3000
  • Соковыжималка Braun CJ3000
  • Соковыжималка Braun CJ3000
Соковыжималка Braun CJ3000

Коротко о товаре

  • соковыжималка для цитрусовых
  • мощность 20 Вт
  • встроенная емкость для сока
  • корпус из пластика
  • регулировка количества мякоти
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