Телевизор LG 55UM7450 55" (2019) — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)

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4.7
66 отзывов34 вопроса
управление, Звук
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  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
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Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
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Состояние товара:Неважно

Коротко о товаре

  • 4K UHD (3840x2160), HDR
  • диагональ экрана 55"
  • частота обновления экрана 50 Гц
  • Smart TV (webOS), Wi-Fi
  • мощность звука 20 Вт (2х10 Вт)
  • тип подсветки: Direct LED
  • поддержка DVB-T2
  • HDMI x3, USB x2, Bluetooth, 802.11ac, Ethernet, Miracast
  • настенное крепление (VESA) 300×300 мм
  • 1224x791x260 мм, 15.6 кг
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LG
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38 990 
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FourKEY.ru
730 отзывов
Бесплатный самовывоз, пункты на карте
690 ₽ курьером, 2-4 дня
Все варианты доставки
Оплата наличными курьеру
38 990 
В магазин
Сеть Премьер Техно
10 471 отзыв
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Бесплатный самовывоз, 2 дня, пункты самовывоза на карте
600 ₽ курьером, 3 дня
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43 900 
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43 900 ₽
38 99043 900
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332 414 отзывов
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44 990 
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730 отзывов
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38 990 
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Информацию об условиях отпуска (реализации) уточняйте у продавца.

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