Телевизор LG 55UM7450 55" (2019) — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)

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4.7
61 отзыв31 вопрос
управление, Звук
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  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
  • Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)
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Телевизор LG 55UM7450 55" (2019)

Коротко о товаре

  • 4K UHD (3840x2160), HDR
  • диагональ экрана 55"
  • частота обновления экрана 50 Гц
  • Smart TV (webOS), Wi-Fi
  • мощность звука 20 Вт (2х10 Вт)
  • тип подсветки: Direct LED
  • поддержка DVB-T2
  • HDMI x3, USB x2, Bluetooth, 802.11ac, Ethernet, Miracast
  • настенное крепление (VESA) 300×300 мм
  • 1224x791x260 мм, 15.6 кг
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