Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT — купить по выгодной цене на Яндекс.Маркете
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Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT

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  • Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT
  • Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT
  • Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT
  • Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT
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Ультратонкая bluetooth-клавиатура с тачпадом SLIM LINE K6 BT

Коротко о товаре

  • интерфейс подключения: Bluetooth
  • беспроводная клавиатура
  • тип клавиатуры: ножничная
  • цвет: металлик
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Обновлено 08.06.2021 в 11:11 по московскому времени.
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